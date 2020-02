Nuove rivelazioni sui OnePlus 8 e 8 Pro: fotocamera ed altre specifiche (Di martedì 11 febbraio 2020) Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile dovrebbero essere presentati i OnePlus 8, One Plus 8 Pro e OnePlus 8 Lite, con un certo anticipo rispetto agli scorsi anni (i OnePlus 7 e 6 vennero lanciati a maggio, mentre i OnePlus 5 e 3 a giugno). Probabilmente sarà per questo che i rumors relativi ai prossimi top di gamma non si stanno facendo attendere, e piovono a iosa in questi ultimi giorni. L'epidemia da Coronavirus non sembra interferire troppo con il lavoro ingegneristico di casa OnePlus, sempre più proiettata verso il futuro, che passa naturalmente per i suoi prossimi top di gamma (linea quest'anno arricchita da un terzo modello economico, che pure potrebbe catturare l'attenzione di una certa fascia di consumatori). La prima indiscrezione del giorno arriva direttamente da 'rootmygalaxy.net', che ci mostra il OnePlus 8 Pro nella sua colorazione verde, affiacandogli anche una ... optimaitalia

