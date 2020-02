Notizie del giorno – Ribaltone Juventus | l’annuncio di Braida e il retroscena

Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno che l’apertura di governo stringerà nelle prossime ore sulla documenti e visti sulla prescrizione e in particolare su un emendamento al milleproroghe che includa la mediazione Movimento 5 Stelle PD Leu secondo fonti della maggioranza la bici arriverà domani in occasione di un consiglio dei ministri da convocare breve ...

Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione che Luigi in studio a rasai del Sud coreano Bong io ho vince l’Oscar come miglior film miglior film internazionale per la regia e per la sceneggiatura originale infinix migliore attore per Joker di Todd Phillips Renée Zellweger migliore attrice per giù di premiati Brad Pitt e Laura dern com’è non protagonisti a 1917 tre statuette per il sonoro la ...

Coronavirus - tutte le Notizie della notte : 908 morti - oltre 40mila casi. Due neonati al Celio. Rischio alto contagio sulla nave Diamond Princess : Sono 908 i morti per Coronavirus in Cina e oltre 40mila le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia. Lo ha riferito la National Health Commission, l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute nel Paese. Il numero di infezioni è di 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Nel suo aggiornamento quotidiano, la commissione ha affermato che ci sono stati 97 nuovi decessi per virus – 91 nella ...