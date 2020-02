Non solo Alitalia: anche Air Italy è nei guai e rischia la liquidazione (Di martedì 11 febbraio 2020) Non è una fase di stallo, ma il passaggio in una violenta turbolenza che sta mettendo a repentaglio l’esistenza – e la sussistenza economica – di Air Italy. L’ultimo bilancio della compagnia aerea nata sulle ceneri di Alisarda e Meridiana, chiuso il 31 dicembre del 2019, non lascia molte speranze per il futuro dell’azienda che, secondo le intenzioni iniziali, avrebbe dovuto sostituire Alitalia in molte tratte internazionali (con particolare attenzione a quelle intercontinentali). LEGGI anche > Un volo della British Airways ha battuto il record supersonico arrivando da New York grazie al forte vento Un buco da 200 milioni di euro per la compagnia aerea controllata da Aga Khan (al 51%) e dalla Qatar Airways (al 49%) che obbliga il consiglio di amministrazione a prendere una decisione: un rilancio con nuovi investimenti per coprire il profondo rosso ... giornalettismo

