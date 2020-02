«Noi precarie, ma innamorate delle scienza» (Di martedì 11 febbraio 2020) Alla domanda se cambierebbero la loro scelta di studi e carriera la risposta è sempre no ed è uguale per tutte anche se c’è chi si occupa di linguistica, chi di biotecnologie e chi di geofisica. Il comune amore per la scienza e gli studi è il sentimento che fa passare sopra ad anni di incertezza e precariato. Vale per gli uomini e per le donne, ma per queste ultime un po’ di più. Raccontano le statistiche, pubblicate anche nella giornata dell’11 febbraio che l’Onu dedica alle donne e la scienza, che si parte spesso con un numero non dissimile di studenti universitari per genere, ma che alla fine ai ruoli di vertice arrivano sempre gli uomini. A questo si aggiunge la scarsa propensione italiana a spendere in istruzione. Secondo i dati Eurostat del 2017, l’Italia ha investito nell’istruzione pubblica il 7,9% della sua spesa pubblica totale, ultima fra i paesi dell’Unione. È la cornice ... vanityfair

GMassetto79 : @Jacop83 Ascoltiamo in diretta le tre ricercatrici: “che volete da noi? Semo precarie”. - SoloMilan68 : RT @Andrea_Lorenzon: @RossoneroCinico Non sono necessariamente d'accordo...Io sono il primo ad odiare i parallelismi...Ma lo ho fatto stant… - Andrea_Lorenzon : @RossoneroCinico Non sono necessariamente d'accordo...Io sono il primo ad odiare i parallelismi...Ma lo ho fatto st… -