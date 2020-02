Nina Moric avrebbe mentito: le perizie sui lividi le danno torto e lei ha una crisi (VIDEO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Tutti i telespettatori di Live, non è la D’Urso erano in attesa dei risultati delle perizie sui lividi di Nina Moric e, stando a quanto emerso, pare che la donna abbia mentito. Tre chirurghi del programma di Barbara D’Urso hanno analizzato le foto e visitato la showgirl e non hanno escluso che la versione di Favoloso potesse essere attendibile. La Moric, dunque, potrebbe aver allegato alla denuncia fatta delle foto fasulle. In questi casi, il condizionale è assolutamente d’obbligo considerando la serietà degli argomenti trattati. Ad ogni modo, la protagonista dell’intervista non ha preso proprio bene l’esito, sta di fatto che ha avuto una crisi di nervi in diretta. Lo sfogo di Nina Moric Nel corso della puntata di ieri di Live, non è la D’Urso, la conduttrice ha mostrato i risultati delle analisi fatte dai medici sui lividi di Nina Moric e la donna ... kontrokultura

