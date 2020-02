Niente correzione della prescrizione nel Milleproroghe. Crisi disinnescata. Chi ha ceduto? Tutti (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo giorni tesissimi, con il governo sull’orlo della Crisi, arriva l’annuncio della tregua sulla prescrizione. E a comunicarne i temine è lo stesso Matteo Renzi che fino a poche ore fa si era dichiarato irremovibile con Italia Viva pronta a votare contro il provvedimento. «La decisione del Governo di NON inserire il Lodo Conte sulla prescrizione nel Mille Proroghe- ha detto l’ex premier – mi sembra un gesto di buon senso, che evita forzature e spaccature. Lo apprezzo. Quando arriverà la legge sulla prescrizione in Aula noi voteremo coerenti con le nostre idee e il garantismo che ci caratterizza. Adesso concentriamoci sull’emergenza crescita, sulla produzione industriale, sui dati negativi del Pil. L’Italia ha bisogno di ripartire dall’economia». Il mancato inserimento del cosiddetto lodo Conte bis come emendamento al decreto ... open.online

