Naufraga gruppo di Rohingya in Bangladesh: 14 morti (Di martedì 11 febbraio 2020) Il gruppo di Rohingya stava provando a uscire dai confini del proprio Paese. Per questa minoranza etnica è uno dei momenti più critici nella storia. Ancora una tragedia colpisce in pieno il gruppo etnico dei Rohingya. Nelle scorse ore, infatti, è stata data notizia del naufragio di un barcone al largo del Bangladesh. Questa imbarcazione … L'articolo Naufraga gruppo di Rohingya in Bangladesh: 14 morti proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Naufraga gruppo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Naufraga gruppo