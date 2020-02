Napoli, Nando Orsi boccia David Ospina: “Si vede chiaramente che parte in ritardo” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il dualismo tra David Ospina e Alex Meret continua a far discutere. Il portiere colombiano viene preferito da Gennaro Gattuso in quanto abile a giocare con i piedi, mentre il giovane italiano sta pagando diversi strafalcioni disseminati qua e là che hanno fatto perdere punti e convinzione al Napoli. Tuttavia, in molti non sono d’accordo col mister per questa storia dell’avvicendamento tra portieri. C’è chi ritiene che l’estremo difensore debba essere l’unico elemento sempre sicuro della propria titolarità. Insomma, Gennaro Gattuso sta mantenendo vivo un dubbio già sviluppato da Carlo Ancelotti. L’ex portiere di Roma e Lazio Nando Orsi ha detto la sua al riguardo in diretta su Canale 21, durante la trasmissione “Il bello del calcio”. “Si vede chiaramente che Ospina parte in ritardo. Ma poi in barriera si mettono 2 uomini al massimo, ... calciomercato.napoli

CalcioMercatoNA : Napoli, Nando Orsi boccia David Ospina: “Si vede chiaramente che parte in ritardo” - ilnapolionline : Nando De Napoli non si fida: 'Napoli, occhio alla Samp!' - -