Napoli | Milik beffato | il Giudice Sportivo lo multa per aver simulato il fallo

Milik multato dal giudice sportivo per la ‘simulazione’ in Napoli-Lecce : L'attaccante del Napoli Arek Milik è stato multato dal giudice sportivo per la simulazione di Napoli-Lecce. Il polacco dovrà pagare un'ammenda di duemila euro. Per il giocatore è una beffa, perché Milik era stato sgambettato da Donati, l'arbitro Giua, anche ingannato da un suo movimento, lo ha ammonito e non è andato a rivedere al VAR le immagini di un fallo che poteva essere da rigore.Continua a leggere

CorSport : Inter-Napoli - torna Manolas. In attacco Mertens si candida a sostituire Milik : Sul Corriere dello Sport qualche anticipazione sulle scelte di Gattuso per la partita di Coppa Italia. Mercoledì il Napoli affronterà l’Inter a San Siro. Ieri non ha funzionato la coppia di centrali Maksimovic e Koulibaly, entrambi al rientro dagli infortuni. È a partire da lì che il tecnico cambierà qualcosa. Ma non solo. Anche in attacco ci sarà probabilmente qualche innovazione. “Manolas tornerà dall’inizio al centro della difesa. Con uno tra ...

Calcio Napoli - restano lontani i rinnovi di Milik e Zielinski : Il Calcio Napoli, dopo gli acquisti fatti nel mese di gennaio, è orientato a chiudere la questione legata ai rinnovi, ma per i due polacchi le distanze non sembrano affatto ridotte. Manca ancora un punto di contatto tra il Calcio Napoli e gli agenti di Piotr Zielinski e Arek Milik. In particolar modo, l’attaccante, secondo quanto riferito dal giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di ...

Rigore Milik in Napoli-Lecce : “solo un arbitro scarso non può darlo. Fermate questa pagliacciata!” [GALLERY] : Napoli-Lecce continua a far discutere. L’episodio incriminato è il contatto al 25° della ripresa tra Giulio Donati, difensore giallorosso, e Arkadiusz Milik, attaccante azzurro. Il tocco del calciatore del Lecce sul piede del polacco c’è, ma Milik accentua molto la caduta, cosa che induce l’arbitro Giua a fischiare la simulazione dell’attaccante e ad ammonirlo. Il protocollo, in questi casi, invita a vedere se ...

Napoli-Lecce - Giuntoli : “Rigore Milik? Inaccettabile che l’arbitro non vada al Var” : Il direttore sportivo azzurro dopo Napoli-Lecce sull’episodio che ha visto il direttore di gara non assegnare il netto calcio di rigore alla formazione di Gattuso. Calcio Napoli | “Siamo partiti bene ma poi alle prime difficoltà siamo andati in paura, siamo diventati passivi. Questo è un problema che dobbiamo risolvere”. Parla subito di personalità Rino Gattuso nel dopopartita contro il Lecce, sesta sconfitta in casa per il ...

La decisione di Giua sul contato su Milik è tra le cose da (non) ricordare di Napoli-Lecce : Uno. Al minuto 6 Koulibaly dà il suo saluto al San Paolo di nuovo pieno, al Lecce e alla Serie A con un passaggio di petto smorzato, dolce, felpato, di seta. Dà una carezza al pallone con i pettorali. Ne farà un altro a quattro minuti dalla fine. Il primo spinge al sorriso, il secondo alla jastemma. Due. Il palo esterno di Insigne. Spalle alla porta, sapendo bene dove si trova e dove si trova la porta, il capitano schiocca la palla all’indietro ...

Il Napoli : “Un rigore sacrosanto non concesso a Milik” : Il Napoli cade al San Paolo sotto i colpi del Lecce. E arriva il commento della Società sul sito ufficiale. Il Lecce vince al San Paolo per 3-2 e conquista i 3 punti a casa nostra dopo 22 anni dall’unico precedente successo in Serie A. La partita ha una fisionomia a compartimenti stagni. Nei primi 25 minuti c’è solo il Napoli, con il Lecce che tinge di giallorosso il fortino e resiste alle occasioni nette che hanno Milik e Zielinski. ...

Giuntoli del Napoli : “Giua ha sbagliato - era rigore su Milik e doveva rivederlo al VAR” : Nel corso della partita tra Napoli e Lecce c'è stato un episodio molto controverso. Nel secondo tempo Milik è stato sgambettato nell'area di rigore del Lecce, l'arbitro non è andato al VAR, non ha assegnato il rigore ed ha ammonito il polacco. Dopo la partita il d.s. Giuntoli:"In campo si è visto nettamente il tocco, l'arbitro ha evidenziato che Milik ha accentuato la caduta e lo ha ammonito. L'arbitro doveva andare a rivedere l'episodio al ...

Napoli-Lecce - il labiale di Giua a Milik : “Hai fatto un carpiato” : E' stato l'episodio più discusso di Napoli-Lecce: il rigore non concesso agli azzurri per un contatto tra Donati e Milik, ammonito per simulazione. Dopo il silent check del VAR, l'arbitro Giua ha spiegato la decisione in campo allo stesso attaccante polacco: "Hai fatto un carpiato, hai fatto un carpiato".Continua a leggere

Le pagelle di Napoli-Lecce 2-3 : Milik e Callejon non bastano - è Lapagol al ‘San Paolo’ : Lapadula fa molto male al Napoli con una doppietta che spezza le fragili certezze azzurre. Ci prova Milik col punto dell’1-1 ma i salentini, guidati da un ottimo Saponara e da un sapiente Falco, fanno bottino pieno con precise azioni costruite dal basso. Nel Napoli si salvano in pochi con Politano, il solito Demme e il bomber Milik a meritarsi un voto sufficiente.Continua a leggere

Napoli-Lecce 2-3 - gli azzurri recriminano per un contatto su Milik. Tre punti d’oro per Liverani - le pagelle di CalcioWeb : Napoli-Lecce – Il Napoli cade in casa contro il Lecce. Sconfitta per la squadra di Gattuso dopo due vittorie che avevano riacceso speranze d’Europa. Primo tempo dominato dalla squadra di Gattuso che spreca diverse occasioni con Milik e Politano, ma ad andare in vantaggio sono i salentini: Ospina respinge corto e Lapadula non ha problemi ad insaccare a porta vuota. Insigne colpisce un palo al 36′. Gattuso si gioca la carta ...

Rigore negato al Napoli. Milik ammonito per simulazione - a Sky : il contatto c’è stato : Rigore negato al Napoli. Episodio dubbio intorno al 70esimo. Milik giostra in area tra tre avversari, si libera e va a terra. L’arbitro non ha dubbi e lo ammonisce per simulazione. Il replay, però, mostra che il tocco su Milik c’è. Poi si può discutere se si tratti o meno di Rigore, se il polacco abbia o meno accentuato, ma decretare la simulazione senza guardare il Var sembra un’esagerazione persino per i telecronisti di Sky: ...