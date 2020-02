Napoli, i convocati per l’Inter in Coppa Italia: out Younes (Di martedì 11 febbraio 2020) Napoli, ecco la lista dei convocati da Gattuso per la gara di Coppa Italia contro l’Inter: out Younes e lo squalificato Hysaj Il Napoli domani affronterà a San Siro l’Inter, per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Squadra al gran completo per Gattuso, con le uniche eccezioni di Ghoulam, Younes e dello squalificato Hysaj. L’elenco completo dei convocati Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sscnapoli : ?? I convocati di #InterNapoli ?? - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLecce ?? - Italbasket : Comincia una nuova fase. E' tempo di costruire per il futuro. Ecco i 16 convocati per il raduno di Napoli per le ga… -