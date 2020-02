Napoli, Coppa Italia ultima spiaggia. De Zerbi? Primi approcci per sondare il terreno (Di martedì 11 febbraio 2020) Parrotto, Sassuolonews.net: Napoli-De Zerbi? Ho parlato dell’indiscrezione già il 20 Gennaio. Per adesso l’allenatore è... L'articolo Napoli, Coppa Italia ultima spiaggia. De Zerbi? Primi approcci per sondare il terreno proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

juve_magazine : RT @calciomercato_m: COPPA ITALIA - Napoli, i 22 convocati di Gattuso per l'Inter: out Younes e lo squalificato Hysaj - roma_magazine : RT @calciomercato_m: COPPA ITALIA - Napoli, i 22 convocati di Gattuso per l'Inter: out Younes e lo squalificato Hysaj - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Napoli, i 22 convocati di Gattuso per l'Inter: out Younes e lo squalificato Hysaj -