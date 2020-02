Napoli, Coppa Italia: il portafortuna di San Siro è l’arbitro (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Napoli – Dopo la sconfitta interna contro il Lecce, il Napoli cerca riscatto in Coppa Italia, dove domani sera affronterà l’Inter a San Siro in occasione della semifinale d’andata della competizione. La gara si preannuncia complicata, ma gli azzurri potrebbero contare su un importante fattore fortuna: l’arbitro. Come comunicato infatti dalla stessa società azzurra, è stato disegnato per il match Calvarese di Teramo. E qui spunta la statistica curiosa: con il fischietto abruzzese i partenopei non hanno mai perso: solo vittorie e pareggi. Di seguito tutti i precedenti in Serie A: Napoli-Catania 2-0 il 2 febbraio 2013 Fiorentina-Napoli 1-2 il 30 ottobre 2013 Sassuolo-Napoli 0-2 il 16 febbraio 2014 Udinese-Napoli 1-1 il 19 aprile 2014 Napoli-Genoa 2-1 il 26 gennaio 2015 Napoli-Atalanta 1-1 il 22 marzo 2015 Cagliari-Napoli 0-5 l’11 ... anteprima24

