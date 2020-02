Napoli, Ancelotti spiega i motivi dell’addio: “Diciamo che non è finita bene” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono andato a Napoli perché, dopo nove anni all’estero, avevo voglia di tornare in Italia e Napoli mi sembrava una piazza interessante… Diciamo che non è finita bene, ma è stata una buona esperienza”. Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui spiega i motivi del suo addio al Napoli e l’approdo all’Everton. “Vivere a Napoli – continua l’ex allenatore azzurro – è una delle più belle cose che possano capitare. Poi un po’ per i risultati, un po’ per altre difficoltà, si è chiuso il rapporto. Io vengo esonerato il 12 dicembre, l’Everton ha mandato via l’allenatore ai primi di dicembre, le cose si sono combinate. Coincidenze. De Laurentiis ha detto: “Ho pensato di cambiare”, io gli ho detto “Sei sicuro?”, lui mi ha detto “Sì”, allora io ho detto: “Ok, ... anteprima24

