Mrs. America | la rivincita delle donne nel trailer della serie con Cate Blanchett (Di martedì 11 febbraio 2020) Il trailer della prima stagione di Mrs. America con protagonista Cate Blanchett svela cosa andremo a vedere dal 15 aprile su Hulu. Riassumere in una frase Mrs. America? Storia moderna del movimento femminile in America. FX ha rilasciato il trailer della serie tv drammatica Mrs. America che sta per debuttare sul canale Hulu. L’attrice protagonista, … L'articolo Mrs. America la rivincita delle donne nel trailer della serie con Cate Blanchett proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mrs. America: nuovo teaser per la serie con Cate Blanchett -