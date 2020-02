MotoGP | nuova operazione per Marc Marquez?

LIVE MotoGP - Test Sepang 2020 in DIRETTA : Marquez cade nuovamente senza conseguenze - Valentino Rossi positivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE DEL MATTINO 10.20 Tutti ai box, 40 minuti alla fine della tre giorni di Sepang. 10.17 Continua la progressione di Valentino, 2’00.112 nell’ultimo passaggio. 10.15 2’00.296 per Rossi ora, molto meglio del precedente stint e decisamente più vicino ai tempi di Vinales. 10.13 Jorge molto vicino a scendere sotto i 2’00 nell’ultimo passaggio e quindi ...

MotoGP - presentata la nuova Suzuki : ecco la moto di Rins e Mir : E’ stata presentata la nuova Suzuki per la prossima stagione di motoGP. Rins e Mir sognano in grande: “Vogliamo alzare l’asticella”. ROMA – E’ stata presentata la nuova Suzuki. Dopo un campionato da assoluto protagonista, il team giapponese in questo 2020 va a caccia di una riconferma e, chissà, sognare quel titolo che alla vigilia sembra essere improbabile. In occasione del 60° anniversario la casa di ...

VIDEO Valentino Rossi - Test Sepang MotoGP : “Sono andato bene con la moto nuova e le gomme usate” : Valentino Rossi sorride al termine della seconda giornata di Test motoGP a Sepang, l’azzurro ha concluso al decimo posto a livello cronometrico ma il suo passo sulla lunga distanza è buona e infatti il Dottore è particolarmente soddisfatto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Sky: “Il bilancio della giornata di oggi è positivo, più positivo di ieri perché oggi abbiamo lavorato sempre con la moto nuova. La moto nuova è ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2020 in DIRETTA : Aleix Espargaró il più veloce - bene Valentino Rossi 4° - Quartararo prova la nuova Yamaha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.19: Aleix Espargaro migliora ulteriormente il proprio crono, portando il limite a 1’59″262, precedendo di 0″218 Rins e di 0″306 Petrucci. Valentino Rossi è quarto a 0″610. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 41 A. ESPARGARO 1:59.262 2 42 A. RINS +0.218 3 9 D. PETRUCCI +0.306 4 46 V. Rossi +0.610 5 73 A. ...

VIDEO Valentino Rossi - Test MotoGP Sepang : “La nuova Yamaha mi piace - la gomma è un passo avanti - ha più grip” : Valentino Rossi ha concluso in decima posizione la prima giornata di Test MotoGP a Sepang, il Dottore è parso ottimista nell’intervista concessa a Sky Sport: “E’ stata una giornata abbastanza positiva, è piovuto un po’ e non abbiamo completato il programma ma abbiamo fatto più di 50 giri. Abbiamo lavorato sulla M1 2020, la moto è differente nel telaio e nel motore. Sotto certo aspetti siamo già competitivi ma sotto altri ...

VIDEO Andrea Dovizioso - Test MotoGP Sepang : “La nuova gomma influenza la guida - c’è da lavorare molto” : Non è cominciato nel migliore dei modi il 2020 in pista di Andrea Dovizioso, impegnato quest’oggi nella prima giornata dei Test collettivi della MotoGP a Sepang, in Malesia. Il forlivese della Ducati, reduce da tre campionati consecutivi chiusi in seconda piazza alle spalle di Marc Marquez, ha fatto un po’ di fatica a trovare il giusto feeling con la nuova Desmosedici dovendosi accontentare di un undicesimo posto a 0.721 dal miglior ...

MotoGP - Fabio Quartararo : “Sono contento - ho usato la Yamaha 2019. Non vedo l’ora di girare con la nuova moto” : Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo nella prima giornata di Test MotoGP a Sepang, il francese ha fatto subito la voce grossa in Malesia e si è messo davanti a tutti in sella alla Yamaha del Team Petronas. Il miglior rookie del 2019 si candida a essere il grande rivale di Marc Marquez nella lotta per il titolo mondiale e le prime indicazioni arrivate dalla pista sono state estremamente confortanti per il giovane transalpino. Fabio ...

MotoGP - presentata la nuova Yamaha M1. Rossi : “Il team non mi ha mancato di rispetto. Continuerò se sarò competitivo” : Livrea blu e nero: svelata nel box di Sepang la nuova Yamaha M1 che prenderà parte al Mondiale MotoGp 2020. Foto di rito anche per i due piloti ufficiali Valentino Rossi e lo spagnolo Maverick Vinales. Per il campione pesarese stesso casco dello scorso anno. Presente nel box anche Jorge Lorenzo, nuovo collaudatore della casa giapponese. Il maiorchino ha già iniziato a lavorare nello shakedown di Sepang e sarà un supporto nella stagione. Sempre ...

MotoGP - la Suzuki si presenta a Sepang : nuova livrea per la GSX RR 2020 di Alex Rins e di Joan Mir : Giornata di presentazioni quella che ci apprestiamo a vivere quest’oggi in MotoGP. Sono ben tre i team che sveleranno le proprie “creature”: la Suzuki, la Yamaha Factory e la Yamaha Petronas. A dare il via a questa serie ci ha pensato, dunque, la scuderia di Hamamatsu che ha tolto i veli dalla nuova GSX RR versione 2020 a Sepang (Malesia). Ebbene, il nuovo modello della squadra nipponica, con cui correranno i due spagnoli Alex ...

MotoGP - Test Sepang 2020 : Valentino Rossi inizia una nuova sfida a 41 anni. Tornare competitivo per allontanare l’addio : L’appuntamento è fissato: dal 7 al 9 febbraio a Sepang (Malesia) si inizierà a lavorare alacremente sulle nuove “nate” in MotoGP. I primi tre giorni di prove saranno importanti per delineare quale sarà lo sviluppo da seguire per arrivare l’8 marzo, a Losail (Qatar), nel modo migliore. Sarà un anno particolare per Valentino Rossi. Il Team Factory Yamaha ha preso delle decisioni forti: si punta sulla nouvelle vague ...

MotoGP - svelata la nuova Honda. Marquez : “L’obiettivo è il titolo” : MotoGP, è stata svelata la nuova Honda. Marc Marquez ha le idee chiare per il futuro: “L’obiettivo è il titolo iridato”. GIACARTA (INDONESIA) – E’ stata svelata a Giacarta la nuova Honda, la moto dei fratelli Marquez per la prossima stagione di MotoGP. Molte novità decise dalla scuderia giapponese come, per esempio, un telaio più flessibile che renderà la moto adattabile sia alla guida di Marc che del nuovo ...

MotoGP - Test Sepang 2020 : Valentino Rossi prova la nuova Yamaha. Serve il giusto feeling per evitare l’addio : Valentino Rossi è pronto per dare il via ai suoi Test di Sepang 2020 riservati alla MotoGP. Il nove volte campione del mondo si rimbocca le maniche in vista di una stagione che, è inutile girarci attorno, potrebbe davvero essere l’ultima della sua carriera. Il suo contratto con la Yamaha direbbe questo (e la conferma di Maverick Vinales certamente non facilita le cose) ma, soprattutto, quello che vedremo in pista dirà tutto il resto. ...

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo prova la nuova Yamaha nei Test Shakedown di Sepang : debutto da collaudatore : La stagione 2020 della MotoGP è ufficialmente partita con i Test Shakedown di Sepang e, a pochi mesi di distanza dall’annuncio del suo ritiro agonistico, è invece tornato in pista l’iberico Jorge Lorenzo, questa volta nei panni di collaudatore per la Yamaha, che non ha portato in Malesia i piloti titolari. VIDEO Jorge Lorenzo IN PISTA COME collaudatore Yamaha [embedit snippet=”sky-single-VIDEO”] [embedit ...

MotoGP - Test Sepang 2020 : Bradley Smith proverà la nuova Aprilia insieme ad Aleix Espargarò - attesa per la sentenza su Iannone : C’è grande attesa da parte degli appassionati di motori per vedere all’opera per la prima volta quest’anno i protagonisti della MotoGP nei Test pre-stagionali di Sepang, in Malesia. Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio si disputerà infatti una tre giorni di Test ufficiali molto importanti per raccogliere dati importanti utili per lo sviluppo delle moto che prenderanno parte al Motomondiale 2020. Tra i team della classe regina a ...