MotoGP, la Ducati riparte da Sepang con diversi dubbi ma anche qualche punto fermo (Di martedì 11 febbraio 2020) Borgo Panigale abbiamo un problema? Andiamo con calma. Dopo quanto visto nella tre-giorni di test riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia) potrebbero essersi accesi diversi campanelli di allarme, ma è assolutamente troppo prematuro per entrare in zona “panico” per il team bolognese. I risultati di questo primo antipasto stagionale hanno lasciato ampiamente a desiderare, sia rispetto a quanto visto dodici mesi fa, sia per le aspettative che erano riposte sulla moto tinta di rosso, ma c’è ancora tempo per recuperare terreno. Il computo generale vede, non senza sorpresa, Francesco “Pecco” Bagnaia fissare il miglior tempo in casa Ducati. Il portacolori del team Pramac ha messo a segno un 1:58.502 a 153 millesimi dal record di Fabio Quartararo quindi al sesto posto c’è Danilo Petrucci con la prima GP20 ufficiale in 1:58.606. Ottavo Jack Miller (Ducati ... oasport

