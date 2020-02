Morgan, la mamma Luciana lo difende: “Ha dedicato la vita alla musica” (Di martedì 11 febbraio 2020) A Vieni da me, nella puntata dedicata a Sanremo 2020, si è parlato della lite tra Bugo e Morgan. Nel programma di Caterina Balivo c’è stato un colpo di scena: è intervenuta telefonicamente la mamma di quest’ultimo, Luciana Colnaghi, che ha voluto difendere il figlio dopo quanto accaduto sull’Ariston. La mamma di Morgan difende il figlio a Vieni da me Nella puntata di Vieni da me del 10 febbraio è andato in onda un nuovo capitolo della querelle Buco-Morgan. Luciana Colnaghi, la mamma dell’ex Bluvertigo, ha telefonato per prendere le parti del cantante dopo la lite con Bugo che ha scioccato l’intero Festival di Sanremo. Se Morgan è stato ospite di Live-Non è la d’Urso per dire la sua, la signora Colnaghi ha difeso il figlio con la Balivo. Ecco le sue parole: “Ha dedicato la vita alla musica. E se ha fatto degli errori li ha fatti anche perché è stato messo in condizione di farli. ... thesocialpost

JonesMusic98 : RT @FredMosby_: Ma vi immaginate se fra un paio di anni Morgan e Pamela Prati si mettono insieme e i figli, e la scuola, e mamma fai questo… - bohemiennepao : RT @FredMosby_: Ma vi immaginate se fra un paio di anni Morgan e Pamela Prati si mettono insieme e i figli, e la scuola, e mamma fai questo… - zazoomblog : Festival di Sanremo parla la mamma di Morgan sullo scontro con Bugo:”Io lo sgrido sempre” - #Festival #Sanremo… -