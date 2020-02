“Morgan è in pericolo”. Dopo il caso Bugo, la rivelazione choc arriva a Storie italiane: “Stategli vicino”. Cosa succede (Di martedì 11 febbraio 2020) Non si placa la vicenda tra Bugo e Morgan Dopo Sanremo 2020. I due non si incontrano mai lasciano parlare i loro sottoposti, o capi. È il caso di Marco Castoldi che è intervenuto a Live-Non è la d’Urso, mentre la madre ha chiamato a sorpresa a Vieni da me di Caterina Balivo. Ora è il turno di Valerio Soave, il manager di Bugo, che è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane. Soave ha ammesso che per ora non c’è alcuna azione legale nei confronti di Morgan ma si sta valutando il da farsi. Il manager di Bugo ha però posto l’attenzione sulla salute di Marco: a detta di Valerio, infatti, tutto questo caos sarebbe scaturito da un momento non facile per l’artista che, come sappiamo, solo lo scorso giugno ha perso la sua casa di Monza, dove amava scrivere e comporre. “Al momento non c’è alcuna denuncia. Stiamo valutando una serie di cose. Morgan è in pericolo, stategli vicino”, ha ... caffeinamagazine

