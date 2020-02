Morbius: il legame con Spider-Man confermato nelle foto dal set (Di martedì 11 febbraio 2020) Nuove foto dal set di Morbius, diffuse su Twitter, confermerebbero l'esistenza del cinecomic con Jared Leto nell'universo di Spider-Man. Sono in corso i reshoots di Morbius, nel frattempo una foto leaked dal set del cinecomic confermerebbe il legame con Spider-Man del cinecomic interpretato da Jared Leto. Il primo tweet con la foto in questione, diffuso dall'account MCU Direct, svela un''immagine su quello che viene indicato come il set di Los Angeles di Venom 2 in cui, tra le pubblicità su un bus, in un cartello si legge "Dove è Spider-Man?", gancio col finale di Spider-Man: Far From Home in cui l'identità di Spider-Man viene svelata e Peter Parker viene poi accusato dell'omicidio di Mysterio. Su Twitter viene poi chiarito ... movieplayer

Morbius legame Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morbius legame