Morandi da Oscar con una canzone in Parasite: “Vorrei conoscere il regista, spero venga in Italia” (Di martedì 11 febbraio 2020) "In ginocchio da te" è la canzone italiana di Gianni Morandi che si sente in "Parasite", film del regista coreano Bong Joon-ho vincitore di uno storico Oscar. A Fanpage.it il cantante di Monghidoro racconta come ha scoperto di essere finito nel film coreano e torna coi ricordi a quel 1964, augurandosi di poter conoscere il regista: "Chissà se viene ai David, canterei volentieri per lui, magari con Achille Lauro che fa una rappata". fanpage

