Moggi: il Lecce ha riportato alla mente dei tifosi lo spento Napoli di Ancelotti (Di martedì 11 febbraio 2020) Su Libero, Luciano Moggi analizza l’ultima giornata di campionato. Un turno che lascia completamente aperti i discorsi per scudetto, coppe e salvezza. Tra le partite su cui si sofferma, naturalmente, c’è anche Napoli-Lecce. A Napoli, scrive, dove già si pensava in grande, scrive, è arrivata la batosta. “Delusione a Napoli, dove si pensava già in grande, soprattutto dopo le vittorie contro Lazio e Juve. Il Lecce, vincendo al San Paolo 3-2, ha di fatto annullato queste aspettative e riportato alla mente dei tifosi lo spento Napoli di Ancelotti. Dapprima impaurita, la squadra di Liverani ha preso coraggio vista la mosceria dei napoletani e, con un secondo tempo di spessore, è andata a segno con Lapadula (doppietta) e Mancosu (punizione magistrale)”. L'articolo Moggi: il Lecce ha riportato alla mente dei tifosi lo spento Napoli di Ancelotti ... ilnapolista

napolista : Moggi: il Lecce ha riportato alla mente dei tifosi lo spento Napoli di Ancelotti Su Libero commenta la sconfitta d… - Dalla_SerieA : Moggi: 'Napoli ingiustificabile contro il Lecce, la sconfitta ha azzerato l'entusiasmo' - - ninoBertolino : RT @tuttonapoli: Moggi: 'Napoli ingiustificabile contro il Lecce, la sconfitta ha azzerato l'entusiasmo' -