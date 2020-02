Milleproroghe: lavori commissione riprendono alle 15, c’è ‘lodo Annibali’ (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma, 11 feb. (Adnkronos) – La seduta delle commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio della Camera è sospesa. Riprenderà alle 15 con l’esame degli emendamenti all’articolo 8, quello sulla prescrizione. Ci sarà quindi il voto sul ‘lodo Annibali’.L'articolo Milleproroghe: lavori commissione riprendono alle 15, c’è ‘lodo Annibali’ CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Milleproroghe: lavori commissione riprendono alle 15, c'è 'lodo Annibali'... - MattiaGallo17 : RT @StefanoCeccanti: i lavori di Commissione sul milleproroghe sono ripresi, finiranno giovedì pomeriggio per andare in Aula venerdì, non p… - summa57 : RT @StefanoCeccanti: i lavori di Commissione sul milleproroghe sono ripresi, finiranno giovedì pomeriggio per andare in Aula venerdì, non p… -