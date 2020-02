Milano, va al derby nonostante il Daspo: arrestato Andrea Beretta, capo ultras dell’Inter (Di martedì 11 febbraio 2020) Si trovava all'esterno dello stadio di San Siro al termine dei disordini avvenuti prima del derby Inter-Milan, nonostante fosse sottoposto a due Daspo. Uno dei capi ultras della curva dell'Inter, Andrea Beretta, 45 anni, pluripregiudicato per reati da stadio, è stato arrestato dagli agenti della Digos "in flagranza differita" perché ripreso dalle telecamere di sorveglianza. arrestato anche un tifoso francese di 28 anni per resistenza a pubblico ufficiale. fanpage

OptaPaolo : 38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 anni, 129 giorni) è il marcatore più anziano nella storia del derby di Milano nella Se… - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Derby di Milano, va allo stadio nonostante il Daspo: arrestato il capo ultrà dell'Inter Andrea Beretta [aggiornamento delle… - rep_milano : Derby di Milano, va allo stadio nonostante il Daspo: arrestato il capo ultrà dell'Inter Andrea Beretta [aggiornamen… -