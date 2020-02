Milano, turista coreana di 20 anni muore investita da un tram a Porta Venezia (Di martedì 11 febbraio 2020) Una ragazza di origine coreana di 20 anni è morta dopo essere stata investita da un tram della linea 9 a Milano. L’incedente è avvenuto poco prima della mezzanotte di lunedì sera nei pressi di una banchina tra i bastioni di Porta Venezia e piazza Oberdan. Sono intervenuti immediatamente i soccorsi con due ambulanze, un’automedica, polizia locale e carabinieri. Ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Dopo essere stata trascinata dal mezzo, la 20enne è morta sul colpo. Insieme a lei erano presenti tre connazionali che sono state trasPortate in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli, in stato di choc. Anche l’autista del mezzo è stato ricoverato in codice verde. Sconosciuta al momento la dinamica dell’incidente. L'articolo Milano, turista coreana di 20 anni muore investita da un tram a Porta Venezia proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

Noovyis : (Milano, turista coreana di 20 anni muore investita da un tram a Porta Venezia) Playhitmusic - - notizieoggi24 : Una turista coreana di 20 anni è morta a seguito di uno scontro con un tram della linea 9 in piazza Oberdan a Milan… - MediasetTgcom24 : Milano, turista coreana investita e uccisa da un tram #milano -