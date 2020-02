Milano Cortina 2026: Beppe Sala sui social con il maglione delle Olimpiadi (Di martedì 11 febbraio 2020) A Milano è sempre più “febbre da Olimpiadi” come ha detto il sindaco Beppe Sala sui social. Il primo cittadino ha infatti postato uno scatto che lo ritrae in compagnia di una giovane designer. La ragazza avrebbe omaggiato il primo cittadino di un maglione a tema Milano-Cortina 2026, i prossimi giochi olimpici invernali che avranno luogo in Italia. Milano Cortina 2026: il post di Beppe Sala “Ormai è febbre da Olimpiadi. Con me la giovane Camilla, designer bergamasco-milanese. #MilanoCortina2026“. Con queste parole il sindaco di Milano Beppe Sala ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con indosso un particolare maglione a tema. Sulla stoffa blu dell’indumento sono infatti cucite le scritte “Milano Cortina 2026” nei colori della bandiera italiana. Numerosi i commenti postati a corredo della foto: l’indumento creato dalla ... notizie

mariavenera2 : RT @MaxSalini: Come promuovere male l’Italia in Europa e nel mondo. Prima lezione: trasformare una conquista di tutto il Paese (le #Olimpia… - nestquotidiano : Nominati i componenti del cda per le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina - ilnorge : Continuo ad avere una paura fottuta per quando presenteranno il logo di Milano-Cortina 2026. Potrebbe essere disast… -