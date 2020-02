Milan Juve, San Siro verso il pienone: in 70.000 per la Coppa Italia (Di martedì 11 febbraio 2020) Milan Juve, si va verso il tutto esaurito a San Siro. La sconfitta nel derby non frena i tifosi rossoneri, si va verso i 70.000 Il Milan tornerà in campo in Coppa Italia per poter scacciare via un derby prima dominato, poi perso 4-2. Nessuna strigliata post gara, ma solo la voglia di ripartire: come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri dovranno reagire in un San Siro praticamente sold out. Si arriverà a toccare quota 70.000, il Milan cercherà di aggrapparsi al trofeo per poter salvare una stagione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

