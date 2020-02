Metro C Roma, Raggi: nuova area di cantiere a piazza Venezia (Di martedì 11 febbraio 2020) “A piazza Venezia proseguono i lavori per il prolungamento della terza linea Metropolitana di Roma, che unirà le periferie al cuore della città. Sono in corso esplorazioni, carotaggi e indagini archeologiche necessarie per realizzare la nuova stazione-museo della Metro C”. Lo comunica il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Da pochi giorni è stata aperta una nuova area di cantiere sulla piazza e sono partite le prove tecniche per procedere a un approfondito monitoRaggio. È un passo ulteriore verso la realizzazione della linea. Nostro impegno – conclude – è dotare la città di infrastrutture moderne, ampliando la rete di nuove linee tram e Metro per Roma”. L'articolo Metro C Roma, Raggi: nuova area di cantiere a piazza Venezia proviene da Italia Sera. italiasera

lucianonobili : Solo due giorni fa il Campidoglio annunciava di aver proceduto alla manutenzione delle scale mobili della stazione… - Agenzia_Ansa : Nuovo guasto alle scale mobili della #metro della linea A a Roma, si rompe gradino. In fermata Furio Camillo, non è… - CalabriaTw : Guasto a scala mobile stazione #metro Furio Camillo a #Roma, controllata solo pochi giorni fa, è ennesimo episodio… -