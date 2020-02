Metro C, guasto tecnico alla stazione Grotte Celoni: stop tra Torrenova e Borghesiana (Di martedì 11 febbraio 2020) Sulla Metro C di Roma la circolazione è interrotta tra Torrenova e Borghesiana a causa di un guasto tecnico alla stazione Grotte Celoni. Atac informa che la circolazione è regolare tra San Giovanni e Torrenova mentre il servizio è ridotto tra Borghesiana e Pantano. Sono stati attivati bus sostitutivi tra Giardinetti e Pantano. L'articolo Metro C, guasto tecnico alla stazione Grotte Celoni: stop tra Torrenova e Borghesiana proviene da Italia Sera. italiasera

