Meteo ROMA: torna il BEL TEMPO, nuovo peggioramento giovedì (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Meteo su ROMA sarà con sole prevalente sia martedì che mercoledì, in condizioni climatiche decisamente miti e con vento in attenuazione. giovedì torneranno molte nubi, senza escludere qualche piovasco. Martedì 11: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 13 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Mercoledì 12: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. giovedì 13: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Venerdì 14: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in ... meteogiornale

