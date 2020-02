Meteo LECCE: CALDO per il periodo. PEGGIORA verso San Valentino (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Meteo su LECCE sarà caratterizzato da sole e CALDO martedì, poi le temperature caleranno di qualche grado rimanendo sopra la norma. Un PEGGIORAmento si avrà tra giovedì e venerdì, con qualche pioggia o rovescio. Martedì 11: quasi sereno, ventoso. Temperatura da 9°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 17 Km/h, raffiche 41 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Mercoledì 12: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est 6 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Giovedì 13: nuvoloso. Temperatura da 5°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Sud-Est 2 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Venerdì 14: molto nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 10°C ... meteogiornale

