Meteo, la tempesta Ciara arriva anche in Italia? (Di martedì 11 febbraio 2020) La tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraLa tempesta CiaraAllerta per il vento, ma non si aspettano sull’Italia i disastri che hanno colpito il resto d’Europa a causa della tempesta Ciara. La tempesta atlantica sfiora la parte occidentale della penisola con vento e mari molto mossi. Le zone più colpite saranno quelle del Tirreno, l’Alto Adriatico, Toscana, Umbria e Appennino. Pioggia sulla Liguria e nubi sparse fra Nord e Centro. La Protezione Civile per il Lazio ha lanciato un’allerta gialla causa venti con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Lo stesso in Toscana e Campania. Dalla serata ... vanityfair

pelopippo : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow con focus sulla tempesta Ciara. - IgPortoferraio : RT @Elbareport: Aggiornamento meteo: si avvicina la tempesta, 4 metri di onda a Gorgona - Elbareport - Quotidiano di informazione online da… - InfoParkAT : RT @Elbareport: Aggiornamento meteo: si avvicina la tempesta, 4 metri di onda a Gorgona - Elbareport - Quotidiano di informazione online da… -