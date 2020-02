Meteo Italia sino al 23 Febbraio, dal CALDO al FREDDO e novità di CARNEVALE (Di martedì 11 febbraio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 23 Febbraio Dov'è finito l'Inverno? E' un domanda lecita, posta da tantissimi lettori che si chiedono il perché di scenari Meteo climatici così distanti da quella che dovrebbe essere la normalità. La risposta l'abbiamo già data, ma per chi ancora non lo sapesse fino a quanto il gelo rimarrà rinchiuso all'interno del Circolo Polare Artico non potrà affluire verso sud. Continuerà a restare intrappolato lassù fino a quando la struttura ciclonica che lo racchiuso, il Vortice Polare, non mollerà la presa. Il suo indebolimento potrebbe avvenire a fine mese, nel corso dell'ultima decade, difatti i modelli matematici di previsione lasciano intravedere qualche segnale di cambiamento. E' ancora prematuro definirla svolta, certo è che un po' di dinamicità atmosferica in più - orientata magari verso scambi meridiani e quindi verso lo spostamento ... meteogiornale

