Meteo Genova domani mercoledì 12 febbraio | cieli sereni

Meteo Genova : arrivano NUBI più consistenti - qualche goccia di pioggia : Il Meteo su GENOVA vedrà nuvolosità via via crescente a causa di flussi d'aria umida meridionale. Nel corso del weekend non è da escludere qualche breve pioviggine. Venerdì 7: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 12 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Sabato 8: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, ...