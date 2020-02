Meteo, arrivano neve e ghiaccio in Irlanda e Regno Unito: blizzard e fino a 20cm sulla scia della tempesta Ciara [FOTO e VIDEO] (Di martedì 11 febbraio 2020) I forti venti e le piogge intense della tempesta Ciara hanno lasciato il posto a neve e ghiaccio in Regno Unito e Irlanda, con il Met Office che avvisa che il Meteo continua ad essere “pericoloso”. La tempesta Ciara ha portato raffiche di vento fino a 156km/h nella giornata di domenica 9 febbraio che, insieme alle piogge di forte intensità, hanno continuato anche nella giornata di ieri, lunedì 10 febbraio. Per oggi, invece, è in vigore un’allerta gialla per forti nevicate e forti venti per l’Irlanda del Nord e la maggior parte della Scozia, mentre un’allerta gialla per neve e ghiaccio è in vigore per l’Inghilterra nordoccidentale. L’allerta gialla per ghiaccio e neve coprirà queste aree anche nella giornata di domani, mercoledì 12 febbraio, con i rovesci di neve e i tratti ghiacciati che potrebbero causare ulteriori problemi. L’aria più fredda entrata sulle Isole Britanniche sta ... meteoweb.eu

