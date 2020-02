Meningite Napoli | maestra ricoverata in condizioni serie (Di martedì 11 febbraio 2020) C’è un caso di Meningite a Napoli: una insegnante di scuola dell’infanzia ed elementare è in ospedale con un quadro clinico serio, ma l’istituto non chiude. Un caso di Meningite a Napoli viene segnalato dalla Asl 1 del capoluogo campano. Riguarda una insegnante, che al momento risulterebbe ricoverata all’ospedale ‘Cotugno’ in condizioni definite serie. La … L'articolo Meningite Napoli maestra ricoverata in condizioni serie è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

nonrispondere : RT @SkyTG24: Meningite, ricoverata insegnante a #Napoli: condizioni preoccupanti - Notiziedi_it : Napoli, maestra elementare con meningite: è grave. Scattata la profilassi anche per i bambini… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Meningite, ricoverata insegnante a #Napoli: condizioni preoccupanti -