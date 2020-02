MARTINA ROSSI, MORTA FUGGENDO DA STUPRO/ Pg "3 anni a imputati": rischio prescrizione (Di martedì 11 febbraio 2020) MARTINA ROSSI, MORTA FUGGENDO da un tentato STUPRO di gruppo: il pg chiede 3 anni per gli imputati, ma è alto il rischio prescrizione... ilsussidiario

petergomezblog : Martina Rossi, riparte il processo d’appello ma è corsa contro la prescrizione. Il padre: “Con una condanna bisogna… - Mov5Stelle : “Il fatto che sia già andato prescritto metà processo per me è un'ingiustizia profonda”, ha dichiarato Bruno Rossi,… - niccneime : RT @Mov5Stelle: “Il fatto che sia già andato prescritto metà processo per me è un'ingiustizia profonda”, ha dichiarato Bruno Rossi, il padr… -