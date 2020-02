Martedi 11 Febbraio sui canali Sky Cinema HD (Di martedì 11 febbraio 2020) The Jurassic Games Uomini contro animali preistorici in un fanta-action nel segno della realta' virtuale. I detenuti di un carcere del futuro sono obbligati a lottare contro voraci dinosauri in diretta tv.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Sotto sequestroJulianne Moore e Ken Watanabe in un teso dramma ispirato a una storia vera. L'irruzione di un gruppo di terroristi interrompe l'esibizione di un soprano in un'ambasciata giapponese.(SKY Cinema DUE HD ore 21.15/canale... digital-news

CdGherardesca : La carta igienica è stata inventata in Cina. Se sei nato in Corea del Sud nel 2000, ora hai 21 anni. Andremo alla s… - CdGherardesca : #ingranforma come la leggendaria Jane Fonda e quindi pronto per la partenza di #pechinoexpress questo martedì 11 fe… - museiincomune : Martedì 11 febbraio al Museo di Roma proseguono le brevi conversazioni a tema, nelle sale della mostra “Canova. Ete… -