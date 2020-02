Marianna Manduca denunciò il marito 12 volte ma fu uccisa: ora lo Stato rivuole indietro il risarcimento dagli orfani (Di martedì 11 febbraio 2020) Marianna Manduca denunciò il marito 12 volte ma fu uccisa Marianna Manduca denunciò il marito 12 volte ma fu uccisa. Il 3 ottobre del 2007 è stata ammazzata dal padre dei suoi figli, Saverio Nolfo. Carmelo Calì, il cugino di Marianna insieme alla moglie Paola Giulianelli ha accolto e poi adottato i tre bambini della cugina, rimasti soli al mondo, tre ragazzi che oggi hanno 18, 17 e 15 anni. Dopo il femminicidio, lo Stato aveva promesso loro un risarcimento. Che oggi, con il giudizio in Cassazione, chiede indietro. Orfani di femminicidio, senza fondi “Se lo Stato si riprenderà il risarcimento che i figli di Marianna hanno ottenuto dopo l’assassinio della loro madre, mi chiedo quante donne continueranno a denunciare i loro aguzzini. Marianna Manduca lo aveva fatto dodici volte, per dodici volte ha chiesto aiuto e non è stata creduta”, spiega il cugino Carmelo. “Lo Stato ... tpi

