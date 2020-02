Marco Vannini, processo da rifare: parla l’avvocato Gnazi (Di martedì 11 febbraio 2020) Il caso di Marco Vannini prosegue tra clamorosi colpi di scena, come ad esempio la decisione da parte della cassazione che ha disposto l’appello bis. processo da rifare, annullate dunque le condanne nei confronti di Antonio Ciontoli (la pena fu scalata da 14 a 5 anni) e dei suoi familiari. L’avvocato Celestino Gnazi, legale della famiglia Vannini, è stato di recente ospite ai microfono di Radio Cusano Campus (emittente radiofonica dell’università Niccolò Cusano) dicendo la sua sugli ultimi sviluppi della vicenda. Gnazi ha dichiarato che tutto è come se fosse successo ieri. A volte il tempo tende a far dimenticare in parte il dolore o la gravità di una situazione, ma quanto accaduto non può in alcun modo essere attenuato. Ricordiamo come Marco fosse l’unico figlio di Valerio Vannini e di sua moglie Marina Conte. Gnazi ha parlato di “turbine” in questa ... kontrokultura

