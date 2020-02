Mantova, morta Germana Giacomelli, la donna che curava i bambini: era indagata per maltrattamenti (Di martedì 11 febbraio 2020) È morta la 72enne Germana Giacomelli titolare di una casa famiglia nel Mantovano e conosciuta da tutti come la "super mamma": grazie alla sua attività e all'aiuto dati a oltre 120 bambini e ragazzini era stata insignita di un'onorificenza concessale dal presidente Mattarella. La donna però era finita al centro di un'inchiesta per maltrattamenti proprio su quei piccoli da lei aiutati. fanpage

