Maltempo, la tempesta Ciara provoca 5 morti in Europa: venti forti in Italia (Di martedì 11 febbraio 2020) La tempesta Ciara sta mettendo in ginocchio tutta l’Europa: nel nord del Vecchio Continente sono stati registrati 5 morti. Si attendono, inoltre, forti raffiche di vento sull’Italia, mentre si iniziano a contare i primi danni in Piemonte. Anche per martedì 22 febbraio rimane alta l’allerta su tutto il continente: in particolare attenzione nei Paesi del centro e del sud dell’Europa. L’Italia registrerà forti raffiche di Libeccio, particolarmente violente su Liguria, Toscana, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. tempesta Ciara: 5 vittime nel Nord Europa Il Maltempo che sta investendo il Vecchio Continente ha causato non solo caos e disagi nei trasporti, ma anche le prime vittime. Infatti, la tempesta Ciara ha provocato 5 morti nel Nord Europa a causa delle fortissime raffiche di vento (fino a 180 km/h) e alle inondazioni che sta scatenando. La ... notizie

Maltempo - la tempesta Ciara fa cinque morti in Europa. Raffiche di Libeccio sull’Italia : La tempesta Ciara ha lasciato una scia di morte e distruzione sul Nord Europa: cinque sono i morti , centinaia di voli cancellati e danni ingenti a causa delle inondazioni. Anche oggi, martedì 22 febbraio, continua l'allerta ma la tormenta ha cominciato a spostarsi verso i Paese del Centro e del Sud. Sfiorata anche l'Italia, alle prese con forti Raffiche di Libeccio , particolarmente violente su Liguria, Toscana, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e ...

Maltempo - la tempesta Ciara colpisce l’Europa : burrasca in Inghilterra. E in Bretagna la schiuma dal mare invade la strada. Le immagini : La tempesta Ciara paralizza il nord Europa. Il mare in burrasca spaventa l’Inghilterra e in Bretagna , in Francia, una strana schiuma proveniente dal mare ha invaso le strade. Questa notte le raffiche di vento in cima alla Torre Eiffel, a Parigi, chiusa ieri in via precauzionale, hanno raggiunto i 152 km/h. La capitale di Francia si è risvegliata con alberi caduti e parchi chiusi per sicurezza, anche se la situazione sta progressivamente ...

La tempesta Ciara spacca l’Europa in due : Maltempo al Nord e siccità nel Mediterraneo : “L’arrivo della tempesta Ciara spacca l’Europa in due con il maltempo che sta devastando il Nord mentre nel Mediterraneo si soffre la siccità in un inverno che ha fatto registrare fino ad ora nel Vecchio Continente temperature di 3,1 gradi superiori la media di riferimento (1981 -2010)“: è quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sulla base dei dati del Copernicus Climate Change Service relativi ai mesi di dicembre e ...

Maltempo - la tempesta Ciara spaventa l’Europa : treni e aerei cancellati - torre Eiffel chiusa : La tempesta Ciara , che si sta abbattendo sul l’Europa , ha provocato tra le altre cose la chiusura della Tour Eiffel a Parigi per motivi di sicurezza a causa dei forti venti. Disagi anche in altri Paesi a causa del Maltempo : si segnalano voli e treni cancellati e in ritardo in Gran Bretagna e in Germania.Continua a leggere

Maltempo - dopo il Regno Unito la tempesta mette in ginocchio la Germania : traffico aereo bloccato [VIDEO] : La tempesta Ciara è arrivata sulla terraferma tedesca nel pomeriggio di oggi. Il traffico aereo e i voli a lunga distanza sono stati in gran parte cancellati. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso il secondo più alto avviso di tempesta di raffiche simili a uragani per la maggior parte del paese. Questi si diffonderanno in particolare la sera e durante la notte. A sud, la tempesta può durare fino a lunedì sera. Sono previste ...

Maltempo nel Nord Europa : tempesta Ciara - forte vento chiusa la Tour Eiffel : Disagi anche in Germania: le autorità hanno sospeso la circolazione dei treni a lunga percorrenza in diversi Stati occidentali

Maltempo - Europa paralizzata da una tempesta di proporzioni storiche : situazione drammatica nel Regno Unito [FOTO e VIDEO LIVE] : Una tempesta di proporzioni enormi sta flagellando in queste ore l’ Europa settentrionale: un ciclone profondo 955hPa sta attraversando l’oceano Atlantico a pochi chilometri dalle isole più settentrionali della Scozia, mentre in Inghilterra meridionale, nella zona di Londra, abbiamo oltre 1000hPa di pressione. Un gradiente barico così enorme sta alimentando venti impetuosi da Ovest che soffiano con raffiche tipiche degli ...

Maltempo Bari - forte vento e mare in tempesta : bloccati al largo tre traghetti e 524 passeggeri : Disagi del Maltempo a Bari : i forti venti di burrasca hanno costretto al largo due navi cargo e tre traghetti per un totale di 524 passeggeri e oltre 200 persone di equipaggio a bordo, in attesa che scenda almeno a 30 nodi e possa consentire le manovre di ingresso nel porto del capoluogo pugliese. Crollata una ringhiera di metallo e vetro alla Madonnella, numerose le chiamate ai Vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo Brasile : nuova tempesta nel Minas Gerais - il bilancio delle vittime sale a 54 : Una nuova ondata di Maltempo si è abbattuta nelle scorse ore sullo Stato brasiliano di Minas Gerais : allagamenti e distruzioni hanno fatto salire il bilancio delle vittime a 54. L’area è bersagliata da piogge torrenziali da giovedì scorso: particolarmente colpita la zona metropolitana della capitale statale, Belo Horizonte. Due delle principali arterie di Belo Horizonte, la Avenida Prudente de Morais e l’Avenida Teresa ...

Maltempo Brasile - tempesta nel sud-est : almeno 30 morti e oltre 3.500 sfollati : almeno 30 persone sono morte a causa della tempesta che da giovedì scorso si è abbattuta sullo stato di Mina Gerais, nel sud-est del Brasile . Lo hanno riferito le autorità locali. A causa delle eccezionali alluvioni si contano anche 17 dispersi, 7 feriti e oltre 3.500 sfollati nelle 30 città più colpite.L'articolo Maltempo Brasile , tempesta nel sud-est : almeno 30 morti e oltre 3.500 sfollati sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Friuli : riaperta la statale 52bis ‘Carnica’ dopo la tempesta Vaia : E’ stato riaperto oggi il tratto della Strada statale 52 bis ‘Carnica’ a Cleulis, sul territorio del Comune di Paluzza, franato dopo essere stato colpito dalla tempesta Vaia nell’ottobre del 2018. Si tratta, dopo il ripristino del ponte a Ovaro, ricorda una nota della Regione, dell’intervento piu’ importante eseguito in tempi record dalla Protezione civile (a soli 14 mesi dall’ondata di Maltempo ) ...

Tempesta "Gloria" sui Pirenei di Francia - forte Maltempo e nevicate enormi : CRONACHE METEO: la Tempesta "Gloria" è stata definita come la più intensa Tempesta invernale che abbia mai colpito la Francia meridionale dal 1982 ad oggi. Le precipitazioni hanno raggiunto, lo scorso 21 Gennaio, un valore di 149,4 mm a Cap Bear, un faro situato sulla punta estrema orientale della costa mediterranea sud-occidentale francese, e 104,0 mm a Perpignan, nel dipartimento dei Pirenei orientali. Il vento ha invece soffiato fino a ...

Maltempo - ciclone bomba provoca un’apocalittica tempesta invernale in Canada : auto e case sepolte dalla neve - dichiarato lo stato di emergenza [FOTO e VIDEO] : Una violentissima tempesta invernale ha sferzato la costa atlantica del Canada con raffiche di vento di oltre 120km/h, scaricando oltre 60cm di neve in alcune aree e portando diverse città nella provincia di Terranova e Labrador a dichiarare lo stato di emergenza . Il sindaco di Saint John’s, capitale della provincia, ha ordinato la chiusura di tutte le aziende e invitato la popolazione a restare a casa. Nel corso della giornata, le ...

Maltempo - tempesta di neve in Grecia e Turchia : imbiancate le coste del Mediterraneo - Attica seppellita da accumuli abbondanti [FOTO e VIDEO] : Mentre in Italia, l’irruzione fredda dell’Epifania ha portato temperature invernali ma senza neve , il clou dell’ondata di gelo ha interessato i Balcani fino in Turchia . Molte parti della Grecia sono state coperte dalla neve negli ultimi giorni (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). La maggior parte del Paese ha sperimentato freddo, ghiaccio e anche pioggia, soprattutto sui settori orientali. Condizioni ...

Tempesta Vaia in Friuli - Fedriga : “Contro il Maltempo successo grazie al lavoro di squadra” : “Un successo insperato, un risultato straordinario. Per questo devo ringraziare la Protezione civile, i Comuni e i consorzi coinvolti. Solo grazie all’impegno generale siamo stati capaci di dare una risposta collettiva a un disastro immane come quello causato dalla Tempesta Vaia“. Affrontando il capitolo dedicato al territorio nel corso della conferenza stampa di fine anno, il governatore del Friuli Venezia Giulia, ...

