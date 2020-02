Maltempo, 705mila euro dalla Regione per le strade provinciali salernitane (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Le precipitazioni atmosferiche di fine dicembre scorso avevano arrecato notevoli danni anche alle infrastrutture stradali di competenza della Provincia di Salerno, per cui si sono necessari interventi di somma urgenza per la riapertura di molte strade. “Ancora una volta la Regine Campania non ci lascia soli – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – e ci accorda un finanziamento dall’importo complessivo di euro 705.000,00, permettendoci così di completare le attività, già in corso, e necessarie al superamento delle emergenze. I danni che il Maltempo aveva arrecato alle nostre strade erano enormi e urgeva risolvere in tempi rapidi le interruzioni dovute a cedimenti di scarpata e frane. Così la Provincia di Salerno, nella serenità della copertura finanziaria che la Regione Campania ci assicurava, ha potuto avviare subito, ... anteprima24

