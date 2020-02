Mai scherzare con le stelle – Purché finisca bene: anticipazioni e trama (Di martedì 11 febbraio 2020) Mai scherzare con le stelle – Purché finisca bene: anticipazioni e trama Grasse risate, momenti di grande emozione e romanticismo sono assicurati con Mai scherzare con le stelle! La commedia sentimentale, in onda oggi 11 febbraio 2020 alle 21:20 su Rai1, è stata diretta da Matteo Oleotto, attore e regista italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Zoran, nipote scemo, a doppio filo virgola can-can, stanza 21 e Volevo fare la Rockstar. Lo spassoso lungometraggio, appartenente al ciclo di film Purché finisca bene dedicati a storie d’amore e familiari, ha potuto contare sul montaggio di Davide Vizzini, le musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia mentre la fotografia e la sceneggiatura sono state affidate rispettivamente a Duccio Cimatti e Michele Pellegrini. Ma vediamo insieme la sinossi di Mai scherzare con le stelle! Segui ... termometropolitico

