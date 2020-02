Mafia tra Partinico e Balestrate, Alfonso Scalici e Maurizio Conigliaro restano in carcere (Di martedì 11 febbraio 2020) Stavano progettando una punizione esemplare nei confronti di un uomo che aveva un debito con il presunto boss di Balestrate. Maurizio Conigliaro e Alfonso Scalici restano in carcere. Lo ha deciso il gip all’esito dell’interrogatorio di garanzia. Così il presunto boss di Balestrate, Alfonso Scalici, e Maurizio Conigliaro, arrestati giovedì dai Carabinieri di Monreale e Partinico, dovranno restare in carcere. Il fermo è stato convalidato solo per Scalici, visto che il giudice ha ravvisato il pericolo di fuga. L’OPERAZIONE DEI CARABINIERI HA BLOCCATO UN TENTATIVO DI OMICIDIO Secondo gli investigatori, Scalici progettava da tempo un raid punitivo contro M. G. di Mazara del Vallo. L’uomo non avrebbe pagato a Scalici una partita di droga da 45 mla euro che avrebbe ottenuto grazie a Maurizio Conigliaro. La vicenda risale a un anno fa e Scalici scalpitava per riavere ... direttasicilia

