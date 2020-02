Lukaku – Lautaro, bomber da trasferta. Più gol lontani da San Siro (Di martedì 11 febbraio 2020) La coppia di attaccanti nerazzurra ha segnato di più lontana da San Siro. Lukaku e Lautaro in questa stagione hanno fatto vedere un’intesa pazzesca tra i due. Conte ha trovato la quadra anche per far correre l’Inter durante la squalifica dell’argentino, ma insieme i due sono incontenibili. Non solo a San Siro. Anzi, il duo d’attacco nerazzurro colpisce di più lontana dalle mure domestiche. In particolare il belga che dei 17 gol messi a segno in Serie A, ben 12 li ha siglati in trasferta. Gli fa eco “El Toro” che di reti in campionato ne ha firmate 11, sei dei quali sono arrivati lontani d San Siro. Un dato che certifica la solidità e la continuità del reparto offensivo nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

