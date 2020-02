Luigi Di Maio sul Coronavirus: “300 milioni per export italiano” (Di martedì 11 febbraio 2020) Luigi Di Maio sul Coronavirus: “300 milioni per export italiano” Al di là dei pericoli sanitari legati alla diffusione del Coronavirus, vi sono importanti implicazioni di carattere politico, sociale e, soprattutto, economico. L’epidemia diffusasi a Wuhan ha portato l’OMS a dichiarare lo stato d’emergenza. In virtù della pericolosità del virus sono state prese una serie di misure cautelari e di contenimento che hanno paralizzato la bilancia commerciale cinese. Secondo alcune stime, la crescita cinese potrebbe ridursi dell’1% rispetto al previsto a causa delle mancate esportazione, del rallentamento della produzione e del ridotto afflusso turistico verso il gigante asiatico. Ne parliamo qui, in un articolo approfondito, sulle ripercussioni economiche e commerciali causate dall’epidemia del 2019-nCoV. Luigi Di Maio parla delle implicazioni ... termometropolitico

MFA_MKD : Un benvenuto al Ministro degli Esteri @luigidimaio! ???????? Foreign Minister @Dimitrov_Nikola welcomed his @ItalyMFA… - AnnalisaChirico : Luigi Di Maio, ministro in carica, chiama alla piazza vs. lo stesso governo di cui è esimio esponente e azionista n… - fattoquotidiano : PRESCRIZIONE / PARLA LUIGI DI MAIO Dopo 15 giorni di silenzio, l’ex leader grillino si fa sentire: “C’è un disegno… -