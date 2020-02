Ludovica Marchisio: chi è, padre, fidanzato, curiosità (Di martedì 11 febbraio 2020) Figlia dell'illusionista e conduttore televisivo Marco Berry (al secolo Marco Marchisio), conosciamo meglio Ludovica Marchisio.Nata a Torino il 17 ottobre del 1999 sotto il segno della Bilancia da una relazione di Berry con la prima moglie, ha frequentato l'Istituto Tecnico B. Vittone di Chieri in provincia di Torino, al termine del quale ha iniziato gli studi presso lo IED, l'Istituto Europeo di Design. Appassionata di equitazione (su Instagram spesso posta foto con il suo cavallo), non si sa molto della sua vita, non avendo mai pubblicato scatti che possono vederla al fianco di un ipotetico fidanzato.Ludovica Marchisio: chi è, padre, fidanzato, curiosità 11 febbraio 2020 05:43. blogo

