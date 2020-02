Lotta, Giovanni Freni accede alla finale per il bronzo agli Europei 2020 di Roma (Di martedì 11 febbraio 2020) Arriva un sorriso durante la mattinata dedicata ai ripescaggi degli Europei di Lotta in corso a Roma: nella greco-Romana accede alla finale per la medaglia di bronzo Giovanni Freni, che nella categoria di peso non olimpica dei -55 kg supera nell’unico turno di ripescaggio ai punti per 8-2 il norvegese Snorre Harsem Lund, ed ora se la vedrà per il terzo posto nella finale pomeridiana contro l’azero Eldaniz Azizli. Non arrivano invece buone notizie purtroppo per Matteo Maffezzoli, che nella categoria di peso olimpica dei -77 kg è stato battuto dal bulgaro Aik Mnatsakanian, che si è imposto sempre ai punti per 5-1, né per El Mahdi Roccaro, che nella categoria di peso olimpica dei -130 kg è stato battuto dal teutonico Jello Krahmer, che ha vinto per superiorità, con incontro interrotto sul 9-0. Ripescaggi 55 kg Giovanni Freni (ITA) df. Snorre Harsem LUND (NOR) by VPO1, 8 – ... oasport

