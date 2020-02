Lotito: «Spesi 75 mln per club che ne aveva 550 di debiti: ora Lazio cammina da sola» (Di martedì 11 febbraio 2020) Un Claudio Lotito a 360°, dal suo ingresso nel mondo del calcio alla gestione della Lazio. Il patron biancoceleste si è raccontato così, durante la ‘conviviale Interclub’, promossa dal club Rotary Milano Porta Venezia, dal tema “Protagonisti nel paese” svoltasi ieri sera al Teatro Filodrammatici di Milano. «Il mio segreto è che mi sono sempre … L'articolo Lotito: «Spesi 75 mln per club che ne aveva 550 di debiti: ora Lazio cammina da sola» calcioefinanza

sportli26181512 : #Governance #Notizie Lotito: «Spesi 75 mln per club che ne aveva 550 di debiti: ora Lazio cammina da sola»: Un Clau… - RobertoRenga : RT @CalcioFinanza: Lotito: «Spesi 75 mln per un club che ne aveva 550 di debiti: ora la Lazio cammina da sola» - cristianobtweet : RT @CalcioFinanza: Lotito: «Spesi 75 mln per un club che ne aveva 550 di debiti: ora la Lazio cammina da sola» -