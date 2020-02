L’olio d’oliva è meglio del viagra: perché aiuta la virilità (Di martedì 11 febbraio 2020) L’olio d’oliva è amico degli uomini e li può aiutare nella loro vita sessuale: la scienza ha dimostrato che è meglio del viagra e ha elencato tutti i motivi. Con L’olio d’oliva non bisogna esagerare se si desidera conservare una silhouette esile e longilinea. Il condimento, tuttavia, potrebbe rivelarsi un alleato importante per gli uomini soprattutto in una particolare sfera della loro vita: quella sessuale. A dirlo è una ricerca condotta dall’Università di Atene e presentata al congresso della European Society of Cardiology, secondo la quale L’olio sarebbe meglio del viagra per migliorare le prestazioni sessuali degli uomini. Niente male, considerando che i prezzi, l’accessibilità e soprattutto le controindicazioni di questo ingrediente sono decisamente più favorevoli. L’olio d’oliva è il miglior amico degli uomini Lo studio è stato condotto su 660 ... velvetgossip

AnnaDiMartino2 : RT @SolAgrifood: Qualità prevede fatica e costi per un produttore ma l’olio #extravergine d’oliva di #qualità italiano ???? viene sempre più… - andreaborsanoIT : L'Italia ha il miglior olio d'oliva vergine al mondo ???? A.Borsano - laurocardoni : @QRicordi Che ancora c' e' e e' stato portavivande porta televisore e radio ed ora porta computer e aggeggi vari p… -